Vali Ali Çalgan, 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle mesaj yayınladı.

Mesajına, “19 Eylül Gaziler Günü, milletimizin bağımsızlık ve hürriyet uğruna verdiği destansı mücadelelerin kalplerde yankı bulan bir hatırasıdır” diyerek başlayan Vali Ali Çalgan, “Bu özel gün, vatan sevgisinin, fedakârlığın ve kahramanlığın milletimizin ruhunda nasıl kök saldığını bir kez daha hatırlatır.19 Eylül 1921’de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e “Gazi” ve “Mareşal” unvanlarının verilmesi, bu milletin gazilerine duyduğu derin saygının ve minnetin en güçlü ifadesidir” dedi.

“Bugün, bu cennet vatan topraklarında özgürce nefes alabiliyorsak, bunu gözünü kırpmadan canını ortaya koyan aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize borçluyuz” ifadelerini kullanan Vali Ali Çalgan, mesajında şunları dile getirdi:

“Onlar, vatanı bir bayrak gibi yüreğinde taşıyan, toprağı namus bilen, milletin istiklâl ve istikbâli için kendi istikbâlinden vazgeçen yüce gönüllü insanlardır. Gazilerimiz, milletimizin vicdanında ebedî bir yer edinmiş, dualarla anılan yaşayan kahramanlardır. Şehitlik ve gazilik, inancımıza göre en yüce mertebelerdendir. Her gazimiz, bir destanın canlı tanığı; her şehidimiz, bu toprakların bereketine karışmış birer yıldızdır. Onların cesareti, milletimizin birlik ve beraberliğinin harcı; onların fedakârlığı, geleceğe uzanan köprümüzdür. Bu topraklarda huzurla yaşamanın bedelini ödeyen kahramanlara layık olmak, ancak onların izinden yürümekle mümkündür. Dolayısıyla; bizlere düşen görev, bu mukaddes emanete sahip çıkmak; gazilerimizin uğruna mücadele ettiği değerleri yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete irtihal etmiş kahraman gazilerimizi ve vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor; hayatta olan gazilerimize sağlık, esenlik ve huzur dolu bir ömür diliyorum.”



