2. Amatör Küme fikstürü açıklandı. 13 Ekim’de başlayacak ligde çift devreli maçlar sonunda ilk iki sırayı alan takımlar 1. Amatör Küme’ye yükselecekler.

Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan 2. Amatör Küme’de Oğuzlar Belediyespor, Sungurlu Belediyespor, Mecitözü Gençlerbirliği, Dodurga Belediye Beyliğispor, Düvenci Belediyespor, Bayat Belediyespor, Buharaspor ve Kargıserispor takımlarının mücadele edeceğini açıkladı.

Ligde maçlar 13 Ekim’de başlayacak ilk yarı 17 Kasım’da oynanacak maçlarla sona erecek.

Ligde ikinci yarı 1 Aralık’ta başlayacak ve 5 Ocak pazar günü oynanacak maçlarla sona erecek. 2. Küme’de tüm maçlar pazar günü oynanırken iki devrede iki hafta içinde maç oynanacak.

Çorum Amatör futbol tarihinde bir ilk olacak ve bu sezon 2. Amatör Küme maçları 1. Amatör Küme’nin BAL maçları ile aynı tarihte bitmesi için önce oynanacak.

1. DEVRE:

13 Ekim Pazar:

Mimar Sinan Sahası:

Saat 14.00 Düvenci Belediye-Buharaspor

Mecitözü Sahası:

Saat 14 Mecitözü Gençlerbirliği-Sungurlu Bel.

Dodurga Sahası:

Saat 14.00 Dodurga Bel- Oğuzlar Belediye.

Bayat Sahası:

Saat 14.00 Bayat Belediye- Kargıserispor

20 Ekim Pazar:

Nazmi Avluca Sahası:

Saat 14.00 Buharaspor-Bayat Belediyespor.

Oğuzlar Sahası:

Saat 14 Oğuzlar Belediye- Düvenci Belediye.

Sungurlu Sahası:

Saat 14.00 Sungurlu Bel- Dodurga Belediye..

Kargı Sahası:

Saat 14.00 Kargıserispor-Mecitözü Gençler.

23 Ekim Çarşamba:

Mimar Sinan Sahası:

Saat 12.00 Düvenci Belediye-Sungurlu Beledi.

Saat 14.00 Buharaspor- Kargıserispor.

Dodurga Sahası:

Saat 14.00 Dodurga Bel- Mecitözü Gençler.

Bayat Sahası:

Saat 14.00 Bayat Belediye- Oğuzlar Belediye.

27 Ekim Pazar:

Mecitözü Sahası:

Saat 14.00 Mec. Gençlerbirliği-Düvenci Beledi.

Oğuzlar Sahası:

Saat 14 Oğuzlar Belediye- Buharaspor.

Sungurlu Sahası:

Saat 14.00 Sungurlu Bel- Bayat Belediye..

Kargı Sahası:

Saat 14.00 Kargıserispor-Dodurga Belediye,

3 Kasım Pazar :

Mimar Sinan Sahası:

Saat 12.00 Düvenci Belediye-Dodurga Beledi.

Saat 14.00 Buharaspor- Sungurlu Belediye.

Kargı Sahası:

Saat 14.00 Kargıserispor-Oğuzlar Belediye.

Bayat Sahası:

Saat 14.00 Bayat Belediye- Mecitözü Gençler.

10 Kasım Pazar:

Devane Sahası:

Saat 14.00 Düvenci Beledi.-Kargıserispor

Dodurğa Sahası:

Saat 14 Dodurga Belediye- Bayat Belediyespor

Sungurlu Sahası:

Saat 14.00 Sungurlu Bel-- Oğuzlar Belediye..

Mecitözü Sahası:

Saat 14.00 Mecitözü Gençler- Buharaspor.

17 Kasım Pazar:

Mimar Sinan Sahası:

Saat 14.00 Buharaspor- Dodurga Belediyespor.

Oğuzlar Sahası:

Saat 14 Oğuzlar Belediye- Mecitözü Gençler.

Bayat Sahası:

Saat 14.00 Bayat Belediye- Düvenci Belediye

Kargı Sahası:

Saat 14.00 Kargıserispor-Sungurlu Belediye,