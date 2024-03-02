Amatör Futbol’da bu hafta sonu oynanacak maçlarla başlayacak U 13, U 17 ve 2. Amatör Küme Büyükler Liglerindeki ilk hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

İl Hakem Komitesinin yaptığı açıklamaya göre 2. Amatör Küme’de sezonun ilk maçında Mectözü Gençlerbirliği- Buharaspor maçını Ramazan Boyraz yönetecek.

İl Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre haftanın maçları ve yönetecek hakemler şöyle:

U 13 LİGİ: Osmancık Kandiberspor- Alaca Belediyespor: Mertcan Öğreten. İl Özel İdarespor-Vefaspor: Sefa Kabak. Devanespor- Çorumspor: Sefa Kabak. Sungurlu Belediyespor- Çorum İdmanyurdu: Sefa Kabak. İskilipgücüspor- Mimar Sinanspor. 1907Gençlikspor-Osmancık Belediyespor: Atahan Demir. Çorum Anadolu FK- HE Kültürspor: Mertcan Öğreten

U 17 LİGİ: Mimar Sinanspor- Sungurluspor: Ömür Soytemiz, Abdullah Enes Gökgüney, Hatice Yıldırım. Osmancıkgücüspor- Alaca Belediyespor: İsmail Sırma, Özkan Dağ, Merve Esen. Hattuşaspor- HE Kültürspor: Serhat Doğan, Emrecan Arslan, Atahan Demir. Gençlerbirliği- Buharaspor: Abdullah Enes Gökgüney, Ömür Soytemiz, Hatice Yıldırım.

2. AMATÖR KÜME: Mecitözüspor- Bayat Belediyespor: Abdullah Enes Gökgüney, Fatih Koçak, Ebubekir Kılcı. Düvenci Belediyespor- Sungurluspor: Serhat Doğan, Özkan Dağ, Erdal Uncuer. Mecitözü Gençlerbirliği- Buharaspor: Ramazan Boyraz, Fatih Koçak, Ebubekir Kılcı. Oğuzlar Belediyespor- Osmancıkgücüspor: Ömür Soytemiz, Uğur Koçak, Atahan Demir.