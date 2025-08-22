Türkiye Görme Engelli Erkekler Goalball 1. liginde şampiyonluğu Bursa Nilüfer Gençlikspor kulübü kazandı.

On takımın mücadele ettiği erkekler 1. ligi 2. devremüsabakaları 16-21 Ağustos tarihleri arasında ilimiz Yeni Spor Salonunda yapıldı.

Altı gün süren ve takımların onar maç yaptığı Görme Engelliler Goalball 1. Lig 2. Devre müsabakalarında tüm maçlarını kazanan Bursa Nilüfer Gençlikspor takımı şampiyon olurken Bursa Altı Nokta Gençlikspor kulübü ikinci olurken Ankara Goalball Spor Kulübü ise üçüncülük kupasını aldı.

Ödül törenine Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Türkiye Görme Engelliler Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım, Başkan vekili Orhan Tanrıkulu, Spor Hizmetleri müdürü Feyyaz Velidedeoğlu, Genel Sekreter Yusuf Açıkalın, Genel Koordinatör Ali Suat Ekinci ve davetliler katıldı. Törende dereceye giren takımlara kupa sporculara ise madalyaları verildi.