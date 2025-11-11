Bahis soruşturmasında 1024 futbolcunun PFDK'ye sevk edilmesinin ardından TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig maçları 2 hafta süreyle ertelendi.

TFF, Süper Lig ve TFF 1. Lig müsabakaları daha önce ilan edildiği şekilde oynanmaya devam edeceğini açıkladı. TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig maçları ise ertelendi.

İşte TFF'nin açıklaması;

TFF Yönetim Kurulu'nun 10.11.2025 tarihli kararı ile TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig müsabaka fikstürlerinin 2 hafta kaydırılmasına karar verilmiştir. TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig müsabakaları daha önce ilan edildiği şekilde oynanmaya devam edecektir.