Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın göreve geldikten sonraki ilk çalışmaları arasında yer alan ve Çorum halkının yoğun ilgisini gören Sosyal Tesisler 2024 yılında rekor kırdı.

Şehrin farklı bölgelerinde Çorum’un hizmetine açılan ve vatandaşların büyük beğenisini toplayan Çorum Belediyesi Sosyal Tesisleri rekor ziyaretçi sayısına ulaştı.

2024 yılı verilerine göre Çorum Belediyesi Sosyal Tesisleri 2024 yılı içerisinde 670 bin adisyonla 2 milyon üzerinde ziyaretçi ağırladı.

BELTUR A.Ş. bünyesindeki sosyal tesislere ilave olarak, Emekliler Lokali, Kadın El Emeği Çarşısı, Veli Paşa Kahvecisi, Mobil Karavan ve Bedesten Otoparkı da 2024 yılı içerisinde hizmete açıldı. Şehrin önemli buluşma noktalarından biri haline gelen Çorum Belediyesi Sosyal Tesisleri 2025 yılında da tesis sayısını artırmaya devam edecek.