Çorum'un Sungurlu ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Mehmet T. idaresindeki 06 TPN 75 plakalı otomobil ile Mikail K'nin kullandığı FG 384 FV yabancı plakalı otomobil Çorum-Ankara kara yolu Taşköprü Kavşağı'nda çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Araçlarda sıkışan sürücüler itfaiye ekiplerinin çalışması ile kurtarıldı.
Yaralı sürücüler sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Muhabir: Anadolu Ajansı