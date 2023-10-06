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İskilipgücüspor tarafından düzenlenen 2. Şehit Emre Dokumacı 4 Büyükler futbol turnuvasının ikincisi başlıyor.

Kulüp Başkanı Nihat Armutçu 10 Ekim 2020 tarihinde Ağrı Doğubeyazıt kırsalında terör örgütü PK Kile girilen çatışmada şehit olan İskilipgücüspor’un futbolcusu Emre Dokumacı’nın adını yaşatmak için düzenledikleri turnuvanın bu yıl ikincisini yapacaklarını söyledi.

İskilip’teki Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor taraftarlarının oluşturduğu takımların mücadele ettiği turnuvanın Türkiye’de bir ilk olduğunu belirten Armutçu maçların yarın oynanacak iki maçla başlayacağını söyledi.

İskilip ilçe sahasında yarın saat 15’de oynanacak ilk maçta Galatasaray ile Fenerbahce karşılaşırken ikinci maçta ise saat 16.30’da Beşiktaş ve Trabzonspor takımları mücadele edecek.

İskilipgücüspor Başkanı Nihat Armutçu tüm ilçe halkını ve spor severleri şehitlerin, ismini verdikleri Emre’nin manevi hatırasına önem veren herkesi maçlara davet etti.