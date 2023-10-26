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İskilipgücüspor tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Şehit Emre Dokumacı 4 Büyükler futbol turnuvasında bu yılda şampiyonluğu Galatasaray takımı kazandı.

İlçede bulunan taraftarların oluşturduğu 4 büyükler futbol turnuvasında tek devreli lig statüsünde oynanan maçlar sonunda Galatasaray takımı üç maçınıda kazanarak birincilik kupasını alırken Fenerbahçe ikinci Trabzonspor üçüncü Beşiktaş takımı ise dördüncü olarak turnuvayı tamamladı.

Turnuvanın son maçının ardından düzenlenen tören şehitler için saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı ile başladı. Törene Kaymakam Ramazan Polat şampiyon olan Galatasaray’ın kupasını verdi ve ardından yaptığı konuşmada katılan tüm takımlara ve davetlilere teşekkür ederek ‘ Şehitlerimizin hakkını ödeyemeyiz. Aileleride onlardan bize emanet. Onların başımızın üstünde yeri var. Gelecek yıllarda da bu güzel turnuvayı sürdürmek için elimizden ne geliyorsa yapacağız " dedi.

Turnuva da ikinci olan Fenerbahçe'nin kupa ve madalyalarını İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Hakan Güven ve Şehidimizin Halası Leyla Yalçın birlikte verdiler. Turnuvada üçüncü olan Trabzonspor 'un kupa ve madalyalarını ; Türkiye Harp Malulü Şehid Gazi Dul ve Yetimler Derneği Çorum Şube Başkanı aynı zamanda Şehit Bekir Eren Deniz 'in babası Galip Deniz ve diğer bir şehidimiz Habib Gökce'nin babası Mehmet Gökce , kayınbabası Dursun ve Habib'in ağabeyi Harun Gökce birlikte verdiler.

Turnuvada gol krallığını 8 golle Fenerbahçe takımından Orhan Sağır olurken maçları yöneten hakemler Ramazan Boyraz’a hediyeler verildi. İskilipgücüspor Başkanı Nihat Armutcu şehidin halasına beraber oynadıkları dönemden bir takım fotoğrafını hediye etti. Tören sonunda Nihat Armutcu organizeye verdikleri katkıdan dolayı Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Şevket Akkocaoğlu ve personeline teşekkür etti ve gelecek yılki turnuvada buluşmayı diledi.