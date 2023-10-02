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YÜKSEL BASAR

Çorum’da mükelleflerine yönelik hizmetlerin daha hızlı ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi ve Çorum ekonomisine katkıda bulunulması amacıyla il merkezinde Defterdarlık Hasanpaşa Vergi Dairesi olarak Valilik Ek Bina’sına kurulan ikinci vergi dairesi dün itibariyle faaliyetlerine başladı.

İl Defterdar Vekili Sertan Köylü, Çorum Vergi Dairesi Müdürlüğü ve Hasanpaşa Vergi Dairesi Müdürlüğü’nde kayıtlı mükelleflerin mahallelere göre tasnifi yapılmış ve sorumlu oldukları görev alanları ve mahallelerin belirlendiğini açıkladı.

Sertan Köylü, 1 Ekim tarihinden itibaren Vergi Dairesi Müdürlüklerinin sorumluluk ve görev alanlarını şu şekilde sıraladı:

Çorum Vergi Dairesi Müdürlüğü Yetki Alanı: Buharaevler Mahallesi, Çepni Mahallesi, Çöplü Mahallesi, Karakeçili Mahallesi, Kunduzhan Mahallesi, Ulukavak Mahallesi, Üçtutlar Mahallesi, Yavruturna Mahallesi, Yeniyol Mahallesi, Merkez ilçeye bağlı köyler

Veraset ve intikal vergisi iş ve işlemleri, Harçlar ile ilgili iş ve işlem

Hasanpaşa Vergi Dairesi Müdürlüğü Yetki Alanı: Akkent Mahallesi, Bahçelievler Mahallesi, Gülabibey Mahallesi, Kale Mahallesi, Mimar Sinan Mahallesi, Küçük Sanayi Sitesi, Pınarçay Organize Sanayi Bölgesi, Ankara-Samsun-İskilip yol güzergahı

Motorlu taşıtlar vergisi iş ve işlemleri, ÖTV2A, Trafik idari para cezaları, Karayolu Taşıma Kanunu idari para cezaları, Karayolları geçiş ücreti ve bununla ilgili idari para cezaları

01.10.2023 tarihinden itibaren mükelleflerin bağlı oldukları Vergi Dairesi Müdürlüğü sistem üzerinde otomatik olarak düzeltilmiş olacaktır. Mükelleflerimiz internet üzerinde giriş yaptıklarında bağlı oldukları Vergi Dairesi Müdürlüğünü görebilecektir.

Tüm mükelleflerimiz, 01.10.2023 tarihinden önceki borç ve devam eden vergi işlemleri için Çorum Vergi Dairesi Müdürlüğünde işlemlerini sonuçlandıracaktır.

01.10.2023 tarihinden itibaren doğan vergisel işlemler Hasanpaşa Vergi Dairesi Müdürlüğü tarafından yerine getirilecektir. Mükelleflerimizin yukarıda belirtilen hususlara göre iş ve işlemlerini takip etmeleri gerekmektedir.”