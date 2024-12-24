Chery Evlüce Otomotiv Satış Müdürü Merihay Koçak, yıl içi satış rakamları, Chery yenilikleri ve kampanyalar hakkında bilgiler verdi.

2023 ve 2024 yılı tam anlamıyla Chery yılı olduğunu belirten Koçak; "2023 yılında Türkiye pazarına TİGGO 7 Pro Max, TİGGO 8 Pro Max ve OMODO 5 modelleriyle giren Chery içinde bulundurduğu donanımı, teknolojiyi cazip fiyatlara satışa sununca ülkemizde büyük talep gördü. 2024 yılında yükselen faiz rakamlarına ve yıl ortasında Çin otomobillerine gelen yüzde 40'lık ek vergiye rağmen geçtiğimiz yılın satış rakamlarına ulaşıldı." dedi

TİGGO VE OMODO'DA KAMPANYALAR

Stoklarla sınırlı kampanya kapsamında TİGGO 8 Pro Max 300 bin TL 12 ay sıfır faizli kredi ve 221 bin 850 TL'ye varan nakit indirim kampanyası olduğunu hatırlatan Koçak, ayrıca TİGGO 8 Pro Max'te ticari müşterilere özel 600 bin TL için yüzde sıfır faizli kredi ve 221 bin 850 TL'ye varan nakit indirim fırsatı sunduklarını, OMODO 5 PRO için 174 bin TL'ye varan nakit indirim imkanı sağladıklarını kaydetti.

CHERY, MÜŞTERİLERİNİ ROBOT İLE KARŞILIYOR

Chery Showroomlarında teknolojinin yeni yüzü müşteri deneyiminde devrim yaratacak Robot Chery'in üstün teknolojisiyle yalnızca otomobil dünyasında değil, showroom deneyiminde de fark yarattığını belirten Koçak; "Evlüce showroomunda yer alan ve kısa sürede ziyaretçilerin hayranlığını kazanan robot, benzersiz yetenekleriyle müşteri deneyimini bambaşka bir boyuta taşıyor." dedi

Chery Robot hakkında da bilgiler veren Merihay Koçak; "Showrooma gelen müşterileri güler yüzle karşılayan robot, onları satış danışmanının yanına bekleme salonuna ya da ilgilendikleri aracın yanına kadar yönlendiriyor. Bu sırada, müşterilerin dikkatini çekecek tanıtım videolarını oynatarak araçlara dair ilk bilgileri sunuyor. Yakında gelecek bir güncelleme ile robotun araç özelliklerini detaylı bir şekilde anlatma becerisi kazanacak. Bu yenilik, Chery'nin teknolojiye olan bağlılığını ve müşteri odaklı yaklaşımını bir kez daha gözler önüne seriyor. Bu teknolojik dönüşümün sektöre örnek olacak. Chery, akıllı çözümleriyle yalnızca araçlarını değil, müşteri deneyimini de sürekli yenilemeye devam ediyor. Geleceğin showroomları artık Chery ile bugün şekilleniyor." ifadelerine yer verdi.