Geçen hafta yeni yıla girmeden önce küresel piyasalarda yaşanan gelişmelerle algıda ve yeni yılda beklentiler değişti. Özellikle ABD, Avrupa ve İngiltere merkez bankaları dönemsel toplantılarında herhangi bir faiz değişikliğine gitmezken önümüzdeki yıl olası faiz indirimleri için merkez bankaları üyeleri ve başkanları kısmen yeşil ışık yaktı. Diğer taraftan Arjantin'in yeni Devlet Başkanı Javier Milei'nin Ekonomi Bakanı Luis Caputo, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, ciddi mali krizle boğuştuklarını ve bunun aşılması için birtakım önlemleri devreye aldıklarını belirtti. Bu açıklamalar sonrasında ülkenin para birimi Peso ABD dolarına karşı yüzde 50 devalüe edildi. Gelişmekte olan ülkeler için genel olarak risk algısında bir bozulma yaratmayan bu gelişme piyasalarda Arjantin'in önümüzdeki dönemde atacağı ekonomik ve siyasi adımların yakından takip edileceğini gösteriyor. Yurt içine döndüğümüzde aralık ayı ilk haftasında merkez bankasının yayınladığı haftalık verilere göre yabancı girişi hisse senedi ve devlet iç borçlanma senetleri birlikte 1,5 milyar dolara yaklaştığını görüyoruz. Ülke 5 yıllık CDS primi 300 seviyesi altına gelirken Borsa İstanbul'da haftanın son iki işlem gününde yaşanan yükseliş ile birlikte tekrar 8,000 seviyesine doğru endeksin yaklaştığını söyleyebiliriz.

Bir yılı kapatır yeni bir yıla başlarken genel olarak yeni yılda hangi yatırım aracının daha avantajlı olacağı konusu gündeme gelir ve her yıl sonunda bu değerlendirme çeşitli oranlarla gerçekleştirilir ve açıklanır. Yılı kapatmamıza 10 işlem günü olduğunu düşünürsek 2023 yılında, yılbaşından bugüne enflasyonun %60 seviyesinin hafif üzerinde olduğunu hatırlatarak, Türk Lirası bazlı getirilerde %158 ile kripto piyasalarında Bitcoin ön plana çıkıyor, bu oran içerisinde tabi ki kurda yaşanılan yükselişinde etkisi olduğunu söylememiz gerekiyor. 2. Ve 3. Sıraları Euro ve Dolar getirileri EURTRY %59 ve USDTRY %55 ile sıralanıyor. 4. Sırada içinde bulunduğumuz yıl özellikle yatırımcı sayısının 8 milyon kişinin üzerine çıkması, yapılan halka arzlarda hem halka arz olan şirket sayısı hem de halka arz büyüklüğü açısında tarihi bir yıl yaşayan Borsa İstanbul'da Bist-100 endeksi %45 ile geliyor. Diğer getirilere baktığımızda dolar bazlı altında (Ons altın) %10, Türk Lirası bazlı altında (Gram altın) %73 getiri sağlamış. Bu durumda gram altın enflasyon üzerinde getiri, kur tarafında ise enflasyona paralel bir getiri oluştuğunu söyleyebiliriz.

Şimdi önümüzde yeni bir yıl var öncelikle 2023 yılına ne benzer olacak ya da 2023 yılından neler farklı olacak bunları analiz ederek yüksek getiri sağlayabilecek Pazar ve ürünleri tekrar değerlendirebiliriz. Yeni yılda yurt dışında 2023 yılı benzer yüksek faiz ortamı ve merkez bankalarının bilanço küçültmeleri ve jeopolitik risklerin bir süre daha devam etmesi beklenebilir. Bu gelişmelere bağlı olarak resesyon, ekonomilerde durgunluk endişeleri de devam etmesi bekleniyor. Avrupa'da ve ABD'de bu yıl yaşanılan bankacılık riskleri tekrar gündeme gelebilir, Çin gibi düşük faiz ortamında piyasasını fonlamaya ve desteklemeye devam eden piyasada ise emlak krizleri ve riskleri gündeme zaman zaman gelmeye devam edebilir. Yeni yılda gerçekleşecek ABD seçimleri ayrıca beklentiler içerisinde düşünülmeli. Olası değişiklikler ise yıl genelinde daha düşük faiz ortamı bu gelişme tahvil piyasalarını ve küresel borsaları olumlu destekleyecektir. Özellikle ons altın ve bazı emtia piyasalarında düşük ABD dolarına bağlı yükselişler görülebilir. Petrol gibi ekonomik büyüme ve arz-talep kıskacında kalan ürünlerde yatay fiyatlamanın devamını görebiliriz. Düşük büyüme ortamı Gümüş ve benzeri üretime bağlı emtia piyasasında aşağı yönlü baskı yaratmaya devam edebilir. Yurt içine baktığımızda yüksek faiz ortamının yılın son çeyreğinde azalması ve enflasyonda aşağı yönlü patikanın yılın ikinci yarısında gerçekleşmesi bekleniyor. Ülke risk priminde iyileşme devam ederken, merkez bankası rezervlerinde artış, kredi derecelendirme kuruluşlarından not artışları ve yabancı ilgisinin Türk Lirası varlıklara artması bekleniyor. Mart ayı sonunda gerçekleşecek yerel seçimler yine beklentiler içinde ayrıca değerlendirilmeli.

Bu gelişmeler ışığında yurt dışında borsalar, tahvil piyasası ile ons altın fiyatlarında getirilerin yüksek olması, özel üretime bağlı, enerji kaynaklarına yatırım yapan fonların ön plana çıkması beklenebilir. Yurt içinde ise Borsa İstanbul, tahvil ve gram altında daha yüksek getiri beklemek mantıklı olacaktır. Geri çekilmesi beklenen enflasyonun alternatif yatırımlarda, konut, arsa ve otomotiv gibi daha yatay değer değişimleri gündeme gelecektir. Mevduat faizlerinin bir süre daha yüksek seyredeceğini de beklentiler içine eklemek gerekiyor.

Bu beklentiler ile birlikte 2024 portföy değerlendirmesinde en azından yılın ilk yarısında yurt içinde %25 altın, %25 sabit getirili Türk Lirası varlı, mevduat-tahvil, özel sektör tahvilleri, geri kalan %50 ise 2023 yılına göre daha profesyonel yatırım ve seçicilik gerektiren Borsa İstanbul'da halka açık şirket hisselerine olması mantıklı olacaktır. Yılın geri kalanında ise ilk altı aylık gerçekleşmeler değerlendirilerek yeniden öne çıkabilecek Pazar ve ürünler için düşünülmesi gerekiyor.