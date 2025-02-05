Birleşik Emekliler Sendikası Çorum İl Temsilcisi Sefa Batak, 2025 yılında memur ve emekli memurlara yüzde 11.54, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerin aylıklarına ise yüzde 15.75 oranında zam yapılacağını hatırlatarak, zamların daha ilk aydan eridiğini bildirdi.

Emeklilere son derece düşük bir zam oranı verilmesine karşın birçok emeklinin zamlı maaşlarını dahi henüz almadığını ifade eden Sefa Batak, “Ocak ayında emekli maaşlarına cüzi bir miktar da olsa düzenleme yapılmıştır ancak bir kısım emeklimiz ortalama 1.900 – 2. 000 TL’ye tekabül eden bu zamları almış ancak bir kısmı ise henüz almamıştır. Emeklilerimiz bankamatiğe gittiklerinde eski maaşları ile karşılaşmıştır. Farkların bir an önce yatırılmasını talep ederken, emeklilerin durumunun yeniden ele alınmasını bekliyoruz” dedi.

“Emekliler Yılı” olarak ilan edilen 2024’ün emekliler için zulüm yılı olduğunu dile getiren İl Temsilcisi Batak, 2025 yılının da şimdiden kara, hüzünlü, buhranlı ve zor bir yıl olacağının aşikar olduğunu kaydetti.

Sefa Batak, en düşük emekli aylığının 2002 yılı öncesi olduğu gibi asgari ücretin yüzde 40 fazlasına yükseltilmesini, dul, yetim ve engelli maaşlarının da asgari ücret oranına yükseltilmesini talep etti.

Hayat pahalılığının, yüksek enflasyonun ve düşük maaşların emeklileri kara kara düşündürdüğünü sözlerine ekleyen Batak, “Büyük kentlerde ve Çorum’da kira fiyatları emekli maaşları karşısında ödenebilir olmaktan uzaktır. Uzun yıllarını çalışma yaşamına vermiş emekliler, daha fazla sağlık sorunlarıyla karşılaşmaktadır. Muayene olabilmek başlı başına bir sıkıntı olduğu gibi katkı payı ve benzeri nedenlerle daha da güçleşmektedir.

Avrupa emeklisi, maaşıyla dünyayı gezerken bizim emeklilerimiz kahvehanede çay parası ödeyemediği için park köşelerinde zaman geçirmektedir.

Türkiye, yeraltı ve yerüstü kaynakları zengin bir ülke. Yapılması gereken daha adil paylaşımdır” ifadesini kullandı.

Batak, soğuk kış günlerinde bir hayli mağdur edilen emeklinin, artık yüzünün güldürülmesini istedi.

Sefa Batak, tüm emeklileri Birleşik Emekliler Sendikası’na üye olmaya davet ederek, “birlikte mücadele edelim, haklarımızı, taleplerimizi daha gür bir sesle gündeme getirelim. İnsani yaşam koşullarına kavuşana kadar mücadeleden vazgeçmeyeceğiz” şeklinde açıklamada bulundu.