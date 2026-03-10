Çorumlu eğitimci Osman Çeviksoy'un Yedi Sekiz Hasan Paşa/Demircilikten Mareşalliğe isimli romanı çıktı.

Yeni kitabıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Osman Çeviksoy, paylaşımında, “Hakkında yazılıp söylenenlere ulaştıkça zihnimde gözü kara bir yiğit canlandı. Hemşehrisi olarak kalemle ödeyebileceğim borcumu hatırlattı bana. Bu romanı yazdım. Borcumu ödeyebildim mi, kararı okuyucum verecek.” ifadelerine yer verdi.

OSMAN ÇEVİKSOY KİMDİR?

1951 yılında Çorum’a bağlı Feruz Köyü’nde doğdu. İlkokulu köyünde, ortaokulu Çorum Eti Ortaokulunda tamamladı. 1971 yılında Çorum İlköğretmen Okulundan mezun olarak öğretmenliğe başladı. İlk görev yeri Hakkâri’nin Beytüşşebap ilçesine bağlı Bölücek köyüdür. Daha sonra Ankara’da çeşitli okullarda görev yaptı.

1976’da Gazi Eğitim Enstitüsü Türkçe Bölümü’nü kazandı ve 1979’da mezun oldu. 1981–1987 yılları arasında Almanya’nın Stuttgart şehrinde Türk işçi çocuklarına Türkçe ve Türk Kültürü dersleri verdi. Türkiye’ye döndükten sonra Ankara’daki çeşitli liselerde Türkçe ve Edebiyat öğretmeni olarak görev yaptı. 2006 yılında 35 yıllık öğretmenlik mesleğinden emekli oldu.

Hikâye alanında birçok ödül kazanan Çeviksoy; Kültür Bakanlığı’nın Atatürk’ün Doğumunun 100. Yılı anısına düzenlediği yarışmada “Beyaz Yürüyüş” adlı kitabıyla birincilik, Türkiye Yazarlar Birliği tarafından “Duvarın Öte Yanı” ile Yılın Hikâyecisi ödülü gibi önemli ödüllere layık görüldü.

Türkiye Yazarlar Birliği, İLESAM ve Avrasya Yazarlar Birliği üyesi olan Çeviksoy, hâlen Avrasya Yazarlar Birliği başkan yardımcılığı görevini yürütmekte ve Edebiyat Akademisi bünyesinde hikâye atölyesi çalışmalarını sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır; Ankara’da yaşamaktadır.