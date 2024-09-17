Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Hac kayıtlarının 27 Eylül 2024 tarihine kadar uzatıldığını bildirdi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda hac kayıtlarının 27 Eylül 2024 tarihine kadar uzatıldığını bildirdi.

Başkan Erbaş, "2025 Yılı Hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri vatandaşlarımızdan gelen yoğun talep üzerine 27 Eylül 2024 tarihine kadar uzatılmıştır. Vatandaşlarımız hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini 27 Eylül 2024 tarihine kadar e-Devlet (@ekapi) üzerinden yapabilirler." ifadelerine yer verdi. (Haber Merkezi)