Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi ile Çorum Alevi Kültür Merkezi’nin ortak projesi kapsamında, kurum ve kuruluşların, hayırsever vatandaşların bağışlarıyla inşa edilen Rıza Şehri Kültür Merkezi’nin ilk etabı törenle hizmete açıldı.

Açılışa Vali Ali Çalgan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, AK Parti İl Başkan Vekili Nurettin Karaca, Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Genel Başkanı Ercan Geçmez, Vakfın Şube Başkanı Nurettin Aksoy, il genel ve belediye meclisi üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kültür Merkezi binasının içerisinde; yaklaşık 100 kişilik bir konaklama alanına sahip misafirhane, kendi içerisindeki kullanıcılara hizmet verebilecek bir yemekhane, atölye, kreş, 450 kişilik bir konferans salonu ve yaklaşık 800 metrekarelik aşevi bulunuyor. Ayrıca herkesin yararlanabileceği 100 araçlık bir otopark alanı yer almakta.

Meltem Danışman Çınar’ın sunumunda gerçekleştirilen açılış töreni; Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şube Başkanı Nurettin Aksoy ve Çorum Alevi Kültür Merkezi Derneği Başkanı Yıldız Şahin’in konuşmaları ile başladı.

Çerağ yakılmasının ardından Zakir İsmail Güçlü ve Nesimi Bilgin'in bağlaması eşliğinde semah dönüldü.

Uzun yıllardır vakıfta semah kursu veren ve gençlerin yetişmesinde büyük katkısı olan Emine Özten yönetimindeki Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı ile Alevi Kültür Merkezi Semah Ekibinin sunumu, katılımcıları mest etti.

Törende konuşan Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şube Başkanı Nurettin Aksoy, projeye emek verenleri rahmetle andıklarını belirterek, sağlanan desteklerle vakfa yaklaşık 8 dönümlük bir alan kazandırıldığını söyledi.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, projenin ilk aşamasında bir hayal olarak paylaşıldığını, bugün ise bu hayalin gerçeğe dönüştüğünü söyledi.

Aşgın, binanın hemen yanı başına Sağlık Bakanlığı ile birlikte aile sağlık merkezi yapılacağının müjdesini paylaştı.

Vali Ali Çalgan da, bu toprakların kadim kültürünün yeni kuşaklara aktarılmasında tesisin önemli bir misyon üstleneceğini belirterek, “Bu tesisin büyüğü bilme, küçüğü sevme, edep ve erkânı öğretme noktasında bir ocak olacağına yürekten inanıyorum. Aynı zamanda büyüklerimize duyduğumuz vefanın da somut bir göstergesi olacaktır” ifadesini kullandı.

Protokol mensupları ve davetiler, açılış kurdelasının kesilmesinin ardından hizmete sunulan binayı gezdiler.