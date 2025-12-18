Türkiye genelinde daire nitelikli boş konutlar için son 1 yıllık dönemde en yüksek kira artışının yaşandığı illere arasında Çorum da yer aldı.

ORTALAMA KİRA FİYATI 18 BİN OLDU

Çorum'da ortalama kira fiyatları 18 bin 271 bin lira olarak açıklanırken, bir yılda yüzde 40 arttığı ifade edildi.

Halkın çoğunluğunun asgari ücretle (22 bin) geçinmeye çalıştığı bir ilde kira fiyatları asgari ücretle neredeyse eşitlendi.

Vatandaşların gözü TOKİ'nin Çorum'da yapacağı evlerde ama o da başvuruların çok fazla olması nedeniyle pek umutlu gözükmüyor.

KİRALARIN EN ÇOK ARTTIĞI İLLER

Bu arada Türkiye genelinde daire nitelikli boş konutlar için son 1 yıllık dönemde en yüksek kira artışlarının yaşandığı şehirler ve bu şehirlerde ortalama kiralar şöyle sıralandı:

15-Afyonkarahisar: 17.751 TL (%36,94)

14-Sivas: 18.359 TL (%37,12)

13-Ankara: 27.788 TL (%37,56)

12-Batman: 14.729 TL (%38,55)

11-Artvin: 22.441 TL (%38,58)

10-Muğla: 29.496 TL (%38,79)

9-İstanbul: 33.501 TL (%39,95)

8-Antalya: 25.001 TL (%39,96)

7-Çorum: 18.271 TL (%40,29)

6-Iğdır: 18.267 TL (%44,99)

5-Mardin: 13.961 TL (%45,61)

4-Aksaray: 12.323 TL (%49,28)

3-Karaman: 16.188 TL (%52,94)

2-Muş: 11.410 TL (%62,08)

1-Bingöl: 15.894 TL (%68,14)