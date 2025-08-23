Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çorum'da inşa edilen Koçhisar Barajı 2. Kademe İçme Suyu Arıtma Tesisi ve depolama iletim hatları şantiyesini ziyaret etti.

Tesiste incelemelerde bulunan Bakan Yumaklı, yetkililerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı. İncelemelerinin ardından açıklama yapan Bakan Yumaklı, inşa edilen tesisin Çorum için önemine dikkat çekti.

Suyla ilgili yatırımlara değinen Yumaklı, "Gıda arz güvenliği için her konu son derece önemli ama bir o kadar da bundan sonraki dönemde karşımıza stratejik bir konu olarak gelecek su da önemli. Sadece tarımsal üretim için değil ya da sanayi üretimi için değil, aynı zamanda şehirlerimizde yaşayan vatandaşlarımızın da sağlıklı içme suyuna ulaşması için de elbette gereken yatırımlar yapılıyor, yapılmaya devam ediyor. Çünkü bundan sonraki dönemde iklim değişikliği ile birlikte su ve suya dair her şey çok daha önemli olacak. Hatta bu önemi katlanarak devam edecek" dedi.



"Türkiye'nin 2100 yılına kadar su kaynaklarının yüzde 25'ini kaybedeceği öngörülüyor"

23 yılda su alanında yapılan yatırımlarla ilgili bilgiler veren Yumaklı, "Son 23 yılda AK Parti hükümetleri döneminde suyun akışına yön veren birçok yatırım yapıldı. Yaklaşık 3,5 trilyonluk bir bedelle 10 binin üzerinde su ve sulama tesisi ve benzeri tesisler vatandaşların hizmetine sunuldu. Biz her damla suyu saklayan bir bilgelik ve gelecek nesillere bırakılmış bir miras olarak gördük. Bu vizyonla, bu amaçla, bu hedefle çalışmaya devam ettik. Gıda güvenliği için Türkiye'mizde tarımsal üretimin devam edebilmesi için 72 milyon dekarlık alanı da sulamaya açtık. 75 baraj ve gölet, 3.4 milyar metreküplük ek su depolama tesisi, 102 arıtma tesisi, 115 bin kilometrelik bir borulama sistemi ile dünyanın çevresini üç defa dolaşabilecek borulama sistemiyle yatırımlarımızı yaptık. 2100 yılına kadar suyumuzu planlamak için Devlet Su İşleri başta olmak üzere bakanlığımızın bütün birimleri gece gündüz çalışıyor. İklim değişikliğinin etkisini her alanda yaşadığımız gibi su ve suya dair her konuda da yaşıyoruz. Türkiye'nin bu simülasyonları göz önüne aldığımızda 2100 yılına kadar su kaynaklarının yüzde 25'ini kaybedeceği öngörülüyor. 2030 yılına kadar şu anda almış olduğumuz tedbirlerin başarısız olması durumunda bizim su stresi altında olan bir ülkeden su fakiri olan bir ülke kategorisine geçmemiz içten bile değil. Dolayısıyla ulusal anlamda ilan etmiş olduğumuz ve Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerindeki su verimliliği seferberliği ile hem ülkemizde hem de bunu bütün dünyaya aynı sıfır atıkta olduğu gibi büyük bir başarıyla uygulamasını göstermek istiyoruz. Bu hem ülkemiz için önemli ve hayati derecede hem de bütün dünyaya bu anlamda örnek olmak istiyoruz. Ulusal Su Kurulu'nun dördüncü toplantısını pazartesi günü gerçekleştirdik. Burada da gene bahsetmiş olduğum suyun hayatiyetine dair altı önemli karar aldık. Bunu da kamuoyumuzla paylaştık" diye konuştu.



"Algıyı yönetmeyin, suyunuzu yönetin"

Yerel yönetimlere çağrıda bulunan Bakan YUmaklı, "Buradan bütün yerel yönetimlere, belediyelerimize bir çağrıda bulunmak istiyorum. Değerli yöneticiler, bunu göz ardı edemeyiz, bunu yok sayamayız, bunu önemsiz göremeyiz. Son ana gelene kadar bu konuda bu belirtmiş olduğumuz hususlar yerine getirilmezse problem yaşanması mukadderdir. Dolayısıyla sizlerden istirhamım bunu sadece yanınızda çalışan profesyonellere bırakmayın, lütfen kendiniz de bizzatihi takip edin. Emin olun bu faaliyette bulunduğunuz diğer konulardan çok çok daha önemli ve hayati. Yine atık suların arıtılarak şehirlerin içerisinde, park bahçelerde kullanılması ya da daha büyük ölçekte tarımsal üretimde kullanılması, şehirlerin imar uygulamalarının su varlığına göre, doğru işletme, biraz önce söylediğim gibi, uygulamaları son derece hayati. Ben herhangi bir polemiğe girmek istemiyorum. Biz Tarım ve Orman Bakanlığı olarak Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüzün görev ve faaliyet alanı içerisindeki bütün uygulamaları, bütün yatırımları birebir de takip eden birisi olarak söylüyorum. Biz ülkemizdeki hangi konuda olursa olsun suyun depolanması, suyun arzı konusunda görev ve sorumluluklarımızı harfiyen ve sonuna kadar yerine getiriyoruz. Dolayısıyla buradan da ilgililere tavsiyem; algıyı yönetmeyin, suyunuzu yönetin. Bu temsil etmiş olduğunuz ve hizmet vermekle mükellef olduğunuz vatandaşlarımız için son derece önemli bir husus. Belediyelerimizin, kendilerinin ölçeklerinin üzerinde bir yatırım olması durumunda da bu zamana kadar olduğu gibi Devlet Su İşleri'yle bu konuda bir sözleşme yaparak onların da bu ihtiyacını karşılamak üzere yatırıma hazır olduğunu buradan belirtmek istiyorum" şeklinde konuştu.



"35 milyar liralık bir tesis yatırımı var"

Çorum'da 23 yılda yapılan su yatırımlarıyla ilgili bilgi veren Bakan Yumaklı, "35 milyar liralık bir tesis yatırımı var. Çorum'da 135 tesis var. Bugün de Çorum'a yeni bir tesis yatırımı kazandırmanın arefesindeyiz. Çorum Koçhisar Barajı'nın 2. Kademe İçme Suyu Arıtma Tesisi ve depolara iletim hattını yakından inceledik. Projenin tamamlanma oranı yarıyı geçmiş durumda. Bu sevindirici bir husus. İnşallah 2026 yılı bitmeden biz bu yatırımı Çorumlu hemşehrilerimizin hizmetine sunmuş olacağız. Maliyeti yaklaşık 1.2 milyar lira. Çorum'un yıllık ihtiyacı 21 milyon metreküplük bir su. Bu tesisle birlikte Koçhisar, Hatap, Yeni Hayat barajlarından toplam 29 milyon metreküplük su gelecek ve bu arıtma tesisine, önceden yapılmış hemen yanındaki arıtma tesisiyle birlikte aktarılmış olacak. Uzun vadeli su sorununu da böylece çözmüş olacak. Sorun yaşamamak adına önemli bir yatırım. Tabii ki Çorum'a yaptıklarımız sadece bu yatırımdan ibaret değil. Halihazırda yatırım programımızda 13 milyar lira maliyetli 97 iş var. Bu yıl 2,5 milyar liralık bir ödenek ayrıldı. Dolayısıyla bu ödeneği bu yatırımların hızlıca tamamlanması için kullanmaya devam ediyoruz. 1.8 milyar lira maliyetli Çorum Obruk Dutludere sulaması ikmali de yüzde 30 bitti. 5 bin 500 hektarlık bir alanı sulayacak. Bizim bütün hedefimiz Haziran 2026'ya kadar bunun yapımını tamamlamak. Yine 297 milyon lira maliyetli Çorum Sungurlu Diği Göleti de yüzde 60 bitti. Yaklaşık 2 milyon metreküplük su depolama hacmine ulaşan bu yatırım da inşallah bu yıl bitmeden evvel hizmete açılmış olacak" ifadelerini kullandı.