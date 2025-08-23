Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bir dizi programa katılmak üzere geldiği Çorum'da Çorum Ziraat Odası Hububat Eleme Tesisi'ni ziyaret etti.

Tesiste incelemelerde bulunan Bakan Yumaklı, Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir'den bilgi aldı. Ziyarette konuşan Bakan Yumaklı, "Biz, Türkiye'deki tarımsal üretimin sürdürülebilir olmasını sağlayacağız. Bu üretimin sürdürülebilir olmasının yanı sıra, ürettiğimiz ürünlerin kaliteli olmasını, verimli olmasını, bir birimden alınan ürünün daha fazla olmasını sağlayacağız. Bunun kayıtlı olması bizim için son derece kıymetli ki analizlerimizi doğru yapalım, desteklerimizi, teşviklerimizi, yönlendirmelerimizi buna göre yapalım. Sürdürülebilir, verimli, kaliteli ve kayıtlı üretimi de yatırımlarla bu sektörün gelişmesi için harcamış ve bu yatırımları bu sektöre geri döndürmüş olacağız demiştik. Sertifikalı tohum üretimi, tarımsal üretim için çok önemli başlıklardan bir tanesi. Eğer verimli ve kaliteli bir ürün istiyorsak mutlaka sertifikalı tohum kullanmamız gerekir. Bu yolda çok büyük mesafeler katedilmiş. Benim memleketimin üreticisi, çiftçisi, aradaki farkı görmüş ve bunu sahiplenmiş, önemli oranlarda da sertifikalı tohum üretimine geçmişiz. Tabii sadece bakanlık olarak bizim ‘mevzuatlarımızda sertifikalı tohum olsun' demek, bunları anlatmak yetmiyor. Aynı zamanda hem üreticilerimizin hem de ziraat odalarımızın bunu benimsemesi, bunun uygulanması için bizimle omuz omuza çalışması gerekiyordu. Bugün bu birlikteliğin en önemli örneklerinden bir tanesini Çorum için hep birlikte yaşıyoruz. Bu tesiste saatte 5 tonluk sertifikalı üretimin, sertifikalı tohumluğun elenmesi söz konusu olacak" dedi.

Tesis için emeği geçenlere teşekkür eden Bakan Yumaklı, "Bu tesis için cesaretinden, gayretinden, hiçbir zaman için vazgeçmemesinden dolayı Ziraat Odamıza ve değerli başkanına teşekkür ediyorum. Bu tesisin faaliyete geçmesi için DOKAP'a ve İl Özel İdaremize, değerli valimize teşekkür ediyorum. Belediye başkanımıza, değerli vekillerimize teşekkür ediyorum. Sabahtan geldiğimiz andan itibaren karar vericilerin tarımsal üretim için hep beraber omuz omuza verip, bir adım daha öteye gitmek için neler yapılması gerektiğiyle ilgili çalıştığını gördüm. Bize düşen de bu kervana, bu zincire önderlik ederek onların önünü açacak hususlarda onlarla beraber olmak. İnşallah bu ve benzeri tesislerin Çorum için, Türkiye'nin dört bir tarafında üretim yapan üreticilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.