İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci, Cumartesi günü yapılan İskilipgücüspor’un Genel Kurulu’nda gençlik, güvenlik ve spor yatırımlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Çizikci, konuşmasında hem uyarılarda bulundu hem de 2026 yılında İskilip’e yapılacak spor projelerini kamuoyuna duyurdu.

Başkan Çizikci, sözlerine net bir ifadeyle başladı: “Memleketimizin gençliğiyle ilgili olumsuzluklar var. İskilip hiç kimsenin tekelinde değildir. Bu memlekette iyi insanlar, memleketini seven insanlar olduğu sürece hiç kimseye ne fırsat veririz ne de meydan veririz. Herkes müsterih olsun.”

Devletin İskilip’teki gücünün açık şekilde hissedileceğini belirten Çizikci, şöyle devam etti: “İskilip sahipsiz değildir. Devletimiz var, kaymakamımız var, halkın seçtiği yöneticiler var. Sizler varsınız, bizler varız. Birileri ‘bana ne’ diyerek kenara çekilemez. Bugün önemsenmeyen bir mesele, yarın hepimizin kapısına gelir. Bu konularda gerekli mücadeleyi verecek kurumlarımız hazırdır. Çok yakın zamanda bu çalışmaların etkilerini hep birlikte göreceğiz.”

“2026’da İskilip’e önemli spor yatırımları geliyor”

Konuşmasının sonunda 2026 yılı spor projelerini açıklayan Başkan Çizikci, İskilip’e yeni tesislerin kazandırılacağını söyledi: “2026 yılı için İskilip’e çok önemli spor yatırımları planladık. İlçemize modern bir gençlik ve spor merkezi kazandırıyoruz. Bunun yanında antrenman sahaları, kapalı spor alanları ve gençlerimizin dört mevsim spor yapabileceği yeni tesislerin çalışmalarını başlatıyoruz. Amacımız, İskilip’in çocuklarını daha iyi imkânlarla yetiştirmek ve sporu hayatlarının bir parçası hâline getirmektir.”

Toplantının sonunda Başkan Çizikci, “Memleketi için emek veren herkese teşekkür ediyorum. Allah hepimizin yardımcısı olsun.” diyerek konuşmasını tamamladı.