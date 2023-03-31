FATİH BATTAR

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat ayı dış ticaret verilerini açıkladı.

Çorum’da 2023 yılı Şubat ayında 95,7 milyon dolar ihracat, 609,4 milyon dolar ithalat gerçekleşirken, 21 ay sonra Çorum’da 100 milyon doların altında ihracat gerçekleşmiş oldu. Çorum'da en son 2021 yılı Mayıs ayında 100 milyon doların altında ihracat gerçekleştirilmişti.

Geçtiğimiz yıllarda ihracat rekorları kıran Çorum, bu sefer ithalat rekorları da kırmaya başladı. Çorum’da 2023 yılı ilk iki ayında 1 milyar 267 milyon dolar ithalat gerçekleştirildi. Geçtğimiz yıl 3 milyar 842 milyon dolar ithalat gerçekleştiren Çorum, bu yıl bu rakamı iki yada üç katına çıkarması bekleniyor.

Türkiye genelinde de ihracat rakamları düşmeye başladı. Şubat ayında genel ticaret sistemine göre ihracat %6,4 azalırken, ithalat %10,1 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2023 yılı Şubat ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %6,4 azalarak 18 milyar 635 milyon dolar, ithalat %10,1 artarak 30 milyar 714 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DIŞ TİCARET AÇIĞI ŞUBAT AYINDA %51,4 ARTTI

Şubat ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %51,4 artarak 7 milyar 980 milyon dolardan, 12 milyar 79 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2022 Şubat ayında %71,4 iken, 2023 Şubat ayında %60,7'ye geriledi.

EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE ALMANYA OLDU

Şubat ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 697 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 119 milyon dolar ile İtalya, 1 milyar 86 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 13 milyon dolar ile Rusya Federasyonu, 851 milyon dolar ile Birleşik Krallık takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %30,9'unu oluşturdu.

Ocak-Şubat döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 3 milyar 523 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 2 milyar 269 milyon dolar ile ABD, 2 milyar 55 milyon dolar ile Rusya Federasyonu, 2 milyar 34 milyon dolar ile İtalya ve 1 milyar 804 milyon dolar ile Birleşik Krallık takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %30,8'ini oluşturdu.

İTHALATTA İLK SIRAYI RUSYA FEDERASYONU ALDI

İthalatta Rusya Federasyonu ilk sırayı aldı. Şubat ayında Rusya Federasyonu'ndan yapılan ithalat 4 milyar 214 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 3 milyar 526 milyon dolar ile İsviçre, 3 milyar 103 milyon dolar ile Çin, 2 milyar 80 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 163 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %45,9'unu oluşturdu. Ocak-Şubat döneminde ithalatta ilk sırayı Rusya Federasyonu aldı. Rusya Federasyonu'ndan yapılan ithalat 9 milyar 216 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 7 milyar 863 milyon dolar ile İsviçre, 6 milyar 660 milyon dolar ile Çin, 3 milyar 888 milyon dolar ile Almanya, 2 milyar 296 milyon dolar ile ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %46,5'ini oluşturdu.