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Çorum 'un Sungurlu ilçesinde kalp krizi geçiren 15 günlük lohusa hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi Erdil Sokak'ta ikamet eden ve yeni doğum yapan 21 yaşındaki Sultan Bayrav, 29 Temmuz'da evinde rahatsızlandı.

İhbar üzerine eve sevk edilen sağlık ekipleri, Bayrav'ı ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Bayrav, ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Bayrav, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaklaşık 2 yıl önce Bayram Bayrav ile hayatını birleştiren Sultan Bayrav'ın 15 gün önce Defne Lina ismini verdikleri bir bebek dünyaya getirdiği öğrenildi.

A.A