Çorum merkezde ikamet eden 22 yaşındaki Samet Şeker isimli gençten haber alınamıyor.

Edinilen bilgilere göre, Samet Şeker’in gece geç saatlere kadar evine dönmediğini fark eden ailesi, yakın çevrede arama yaptıktan sonra bulamayınca çocuklarının bulunması için jandarma ve polise başvurarak, yardım istedi.

Kayıp gencin bulunması için çalışmalar polis ekipleri ve ailesi aramalarını sürdürüyor.

Görenlerin ya da yerini bilenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ni veya yakını Mustafa Atalay'ı (0 545 958 48 38) nolu telefondan aramaları rica olunur...