Amasya’da yapılan Okullu Küçükler Voleybol grup birinciliğinde erkeklerde 23 Nisan Ortaokulu yarı finale yükselmeyi başardı.

Antrenör Haluk Doğan yönetiminde Muhammed Sefa Sadıklı, Osman Enes Kaya, Berat Kolsuz, Muaz Berk Ekinci, Mehmet Ali Fatih Ölcer, Hikmet Ege Saha, Hüseyin Ayaz Gündoğdu, Semih Fındıkcı, Ömer Uysal ve Emirhan Gemici’den oluşan takımı ile mücadele eden 23 Nisan Ortaokulu B grubunda üç takımla eşleşti.

Grubunda ilk maçında Kayseri Rauk Denktaş Ortaokulu’nu 2-0 yenen temsilcimiz ikinci günü bay geçti.

Üçüncü maçta ise Erzincan General Cihat Akyol Ortaokulu’nu 2-0 yenen 23 Nisan Ortaokulu grup birincisi olarak yarı final grubuna yükselmeyi başardı.

Amasya grubunda kızlarda da Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu grup birincisi olarak yarı finale yükselmişti. İki temsilcimiz 11-14 Mart tarihlerinde Giresun’da yapılacak yarı final grubunda finallere yükselmek için mücadele edecekler.