Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. (YEDAŞ), Samsun Şehir Hastanesi ve çevresindeki enerji altyapısını güçlendirmek için 28 milyon TL’lik büyük bir yatırım gerçekleştirdi.

Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. (YEDAŞ), kaliteli ve sürdürülebilir enerji anlayışıyla Samsun Şehir Hastanesi ve çevresindeki enerji altyapısını güçlendirmek için 28 milyon TL’lik büyük bir yatırım gerçekleştirdi.

Bu kapsamda 9 kilometre uzunluğunda yer altı şebekesi inşa ederek enerji altyapısını daha güçlü hale getirdi. Ayrıca, bölgedeki yeni bağlantı yollarının aydınlatılmasını sağlamak amacıyla 3 kilometre uzunluğunda aydınlatma direkleri tesis edildi.

Şehir hastanesi gibi kritik öneme sahip sağlık kuruluşlarının kesintisiz enerjiye erişimi büyük önem taşırken, YEDAŞ, bölgede yaşayan 2,5 milyon abonenin ve hastanenin enerjisini sağlamak için alternatif enerji besleme kanalları oluşturdu. Böylece, olası enerji kesintilerine karşı daha dayanıklı bir altyapı oluşturulmuş oldu.

7/24 KALİTELİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ

YEDAŞ, bu yatırımla Samsun Şehir Hastanesi ve çevresinde ikamet eden 2 bin aboneye 7 gün 24 saat kaliteli ve sürdürülebilir enerji arzı sağlamayı hedefliyor. Bu çalışmalar, hastanenin tam kapasiteyle hizmet vermesine katkı sağlarken, bölgedeki sağlık hizmetlerinin aksamadan sürdürülmesine de büyük destek sunuyor.

Samsun Şehir Hastanesi, bölgenin en büyük sağlık yatırımlarından biri olarak dikkat çekerken, YEDAŞ’ın bu enerji altyapı yatırımları sayesinde hastane ve bölge halkı güçlü bir enerji ağına sahip oldu. Aynı zamanda aydınlatma çalışmalarının tamamlanmasıyla hastane çevresindeki yolların güvenliği de artırılmış oldu.

YEDAŞ, Şehir Hastanesi ve çevresindeki enerji altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımların süreceğini belirterek, bölgenin enerji ihtiyaçlarını en yüksek standartlarda karşılamaya devam edeceklerini vurguladı. (Haber Merkezi)