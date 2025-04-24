Masa Tenisi il temsilciliği tarafından 23 Nisan Çocuk Bayramı ve 6 Nisan Dünya Masa Tenisi Günü turnuvası düzenlendi.

İl Temsilciliği tarafından düzenlenen turnuva 26 Nisan cumartesi günü Tevfik Kış Spor Salonu’nda yapılacak. Küçükler, Yıldızlar, Gençler ve Veteranlar kategorilerinde yapılacak turnuvada müsabakalar cumartesi ve pazar günü Tevfik Kış Spor Salonu’nda yapılacak.

Küçükler kategorisinde 12-13 yaş, yılrızlarda 14-16 yaş, gençler 16-20 yaş ve veteranlar ise 30 yaş üste kız ve erkekler kategorisinde müsabakalar yapılacak.

Masa Tenisi İl Temsilcisi Alpaslan Hoşgör iki gün sürecek bu turnuvaya tüm masa tenisi severleri davet etti ve yarışmalar sonunda kategorilerinde dereceye giren sporculara madalya verileceğini söyledi.