Çorum genç il hakemi Lütfican Arduç’a Bölgesel Ligde görev verildi.

Merkez Hakem Kurulu yeni sezonda klasmana düşündüğü genç hakemleri Bölgesel Amatör Ligde görmek için yaptığı çalışma kapsamında il hakemlerini Bölgesel Ligde görevlendirmeye devam ediyor.

Bu kapsamda Çorum İl Hakemi Lütfican Arduç Bölgesel Amatör Lig 4. grupta pazar günü saat 14’da 1930 Bafraspor ile Merzifonspor takımları arasındaki maçı yönetecek.

İlk kez Bölgesel Ligde görev yapacak olan Lütfican Arduç’un yardımcılıklarını Amasya’dan Mustafa Aksoy ve Muhammed Sefa Görgülü yapacak. Maçta dördüncü hakem olarak da ilimiz hakemi Muammer Tekmen görev yapacak, Maçın gözlemcisi ise Mustafa Çavuş.

Grupta Bafraspor takımı 28 puanla altıncı sırada bulunurken Merzifonspor ise 19 puanla onuncu sırada bulunuyor.