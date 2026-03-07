Okul Sporları Masa Tenisi A Gençlerde Çorum Özel Bahçeşehir Anadolu Lisesi şampiyonluğu kazandı.

Zonguldak’ta yapılan Türkiye Şampiyonasında Özel Bahçeşehir Anadolu Lisesi yaptığı altı maçı da rakiplerine set bile vermeden Türkiye Şampiyonluğunu kazandı.

Kafile Başkanlığını Kazım Alpoğlu’nun yaptığı Bahçeşehir Koleji Antrenör Mesut Kuşgöz ve Beden Eğitimi Öğretmeni Zakir Ardahanlı ile sporcular Asude Tuba Şimşek, Aybüke Banu Şimşek, Elizan Başar ve Beyza Aşkan’dan oluşan kadrosu ile mücadele ettiği Türkiye Şampiyonasında grupta yaptığı maçlarda Osmaniye, Sakarya ve Bursa Liselerini set vermeden 3-0 yenerek ikinci tura geçti.

Çeyrek finalde Lüleburgaz yarı finalde de Antalya Lisesi’ni yine set vermeden 3-0’lık skorla yenen Özel Bahçeşehir Anadolu Lisesi finale yükseldi.

Final maçında Rize Fındıklı Lisesi ile karşılaşan Bahçeşehir Anadolu Lisesi set vermeden kazanma geleneğini devam ettirdi ve Türkiye Şampiyonluğunu kazandı.

Bahçeşehir Koleji Müdürü Kazım Alpoğlu set vermeden Türkiye Şampiyonluğunu kazanan masa tenisi takımı antrenör ve sporcularını tebrik ederek bu başarının Çorum’a çok yakıştığını söyledi.