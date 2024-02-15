İlimizde devam eden Okullu Küçükler Voleybol grup birinciliğinde erkeklerdeki temsilcimiz 23 Nisan Ortaokulu grubunda ikinci maçını da kazanarak yarı finallere gitmeyi büyük oranda garantiledi.

8 okulun iki grupta mücadele ettiği Küçük erkekler voleybol grup birinciliğinde ilk maçında Bartın Kurucaşile Ortaokulu önünde zorlanmadan 2-0’lık rahat bir galibiyet alan 23 Nisan Ortaokulu dün grupta ikinci maçında Düzce Bilgi Ortaokulu ile karşılaştı.

Tevfik Kış Spor Salonu’nda oynanan maçta 23 Nisan Ortaokulu Muaz Berk Ekinci, Taha Alp Ceylan, Osman Enes, Abdullah Çakmak, İhsan Yasin Bektaş, Furkan Coşkun, Ahmet Alp Keklik, Taha Top, Batu Biçer ve Semih Fındıkçı’dan oluşan kadrosu ile ilk maçını 2-0 kazanan Düzce şampiyonu önünde de zorlanmadı.

Rakibini 25-10 ve 25-12’lik setlerle 2-0 yenen 23 Nisan Ortaokulu grupta iki maçınıda kazanan tek okul olarak son maçlar öncesinde yarı final grubuna yükselmeyi garantiledi.

23 Nisan Ortaokulu grubundaki son maçında bugün saat 13’de grupta bir galibiyet bir mağlubiyeti bulunan Sinop Atatürk Ortaokulu ile karşılaşacak.

Kızlardaki temsilcimiz Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu ise ikinci maçında ilk galibiyetini aldı.

Grubunda ilk gün Düzce Hürriyet Ortaokulu’na 2-0 yenilen Mehmet Akif Ersoy dün ikinci maçında Amasya Ziyapaşa Ortaokulu ile karşılaştı.

Rakibi önünde üstün bir oyun sonunda 25-15 ve 25-17’lik setlerle 2-0 yendi. Mehmet Akif Ersoy kız takımı grubundaki son maçta bugün saat 14.30’da Samsun 23 Nisan Ortaokulu ile karşılaşacak.