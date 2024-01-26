Ankara'da yaşayan Çorumlu genç kız, yakalandığı hastalığa yenik düştü.
Edinilen bilgilere göre, Ankara'da yaşayan 23 yaşındaki Sema Başoğlu, yakalandığı hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti.
Bir süredir hastalığı nedeniyle tedavi gören genç kız, bugün sabah saatlerinde kaldırıldığı Ankara Şehir Hastanesi'nde doktorların bütün müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Çorum'un Uğurludağ ilçesine bağlı Gökçeağaç köyü nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen genç kızın cenazesi bugün ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Uğurludağ'da toprağa verileceği öğrenildi.