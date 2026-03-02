Çorum İl Sağlık Müdürlüğü'ne 3 daimi temizlik işçisi alımı yapılacak.
İŞKUR üzerinden yayınlanan ilana sadece İŞKUR sisteminde kişisel durumu Eski Hükümlü veya TMY (Terörle Mücadelede Yaralanan) olarak kayıtlı olan adaylar başvuru yapabilecek.
Başvurular 2 Mart 2026 – 6 Mart 2026 tarihleri arasında alınacak.
Başvuru Şartları Nelerdir?
Genel Şartlar
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki şartları taşımak
Eski Hükümlü veya TMY statüsünde olmak
18 yaşını tamamlamış olmak
40 yaşını doldurmamış olmak
Görevini yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak (Sağlık Raporu istenecek)
7315 sayılı Kanun kapsamında arşiv araştırmasında engel bulunmamak
Emekli, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak
Sağlık Bakanlığı sürekli işçi kadrosunda çalışıyor olmamak
Öğrenim Şartı
En az İlkokul, en fazla Lisans