Çorum İl Sağlık Müdürlüğü'ne 3 daimi temizlik işçisi alımı yapılacak.

İŞKUR üzerinden yayınlanan ilana sadece İŞKUR sisteminde kişisel durumu Eski Hükümlü veya TMY (Terörle Mücadelede Yaralanan) olarak kayıtlı olan adaylar başvuru yapabilecek.

Başvurular 2 Mart 2026 – 6 Mart 2026 tarihleri arasında alınacak.

Başvuru Şartları Nelerdir?

Genel Şartlar

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki şartları taşımak

Eski Hükümlü veya TMY statüsünde olmak

18 yaşını tamamlamış olmak

40 yaşını doldurmamış olmak

Görevini yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak (Sağlık Raporu istenecek)

7315 sayılı Kanun kapsamında arşiv araştırmasında engel bulunmamak

Emekli, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak

Sağlık Bakanlığı sürekli işçi kadrosunda çalışıyor olmamak

Öğrenim Şartı

En az İlkokul, en fazla Lisans