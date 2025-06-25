Türkiye'nin teknoloji ve inovasyon nabzını tutan TEKNOFEST’e bu yıl Hitit Üniversitesi’nden 24 takım katılıyor.

Hitit Üniversitesinde farklı bölümlerden öğrencilerin oluşturduğu 24 takım, hazırladıkları projelerle TEKNOFEST’e hazırlanıyor. Sağlıktan yapay zekaya farklı kategorilerde yarışmaya katılan öğrenciler, hazırladıkları projelerle TEKNOFEST’e finalde mücadele etmeyi hedefliyor.

TEKNOFEST’te hazırlanan takımlar, çalışmalarını üniversite bünyesinde oluşturulan fikir atölyesinde sürdürüyor. Fikir atölyesinde danışman hocalarıyla beraber projelerine yoğunlaşan öğrenciler, elde ettikleri başarıyı finale kalarak taçlandırmak istiyor. Fikir Atölyesinde çalışmalarına devam eden öğrencilere üniversite yönetiminden de motivasyon ziyaretleri gerçekleştiriliyor. Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam, öğrencilerle bir araya gelerek başarı dileklerini ilettiler. Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, öğrencilerin yaptıkları çalışmalar ve gösterdikleri özveriden dolayı gurur duyduklarını belirtti.

Öğrencilerin, hazırladıkları projelerle Hitit Üniversitesini en iyi şekilde temsil edeceklerine inandıklarını ifade eden Rektör Öztürk, "Geçen yıl TEKNOFEST’te ilk derecelerimizi aldık. Öğrencilerimiz Türkiye 2’ncliği ve 3.’üncülüğü ile bizleri gururlandırmıştı. Öğrencilerimiz, bu yıl daha kalabalık bir ekiple, TEKNOFEST’e başarılarıyla imza atmak için çalışmalarını sürdürüyor. Proje kültürünün yaygınlaştığı üniversitemizde birlikte üretmek ve birlikte başarmak için her zaman öğrencilerimizin yanındayız. Takımlarımıza, şimdiden başarılar diliyorum" dedi.