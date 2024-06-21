27. Orta Kuşak Futbol Turnuvasında üçüncü hafta maçları bugün oynanacak maçlarla başlayacak.

Gruplarda ilk iki maçların ardından Kırmızı Grupta Kurt Elektirik ve Saylan Çelik yollarına kayıpsız devam ederek zirvede bulunurken, Siyah Grup'ta ise Eker İrşaat iki maç sonunda 4 puanla liderlik koltuğunda otururken beyaz grupta Bolat Harita Mühendislik takımıda iki maçından galibiyet ile ayrılarak lider durumda bulunuyor.

Gruplarda üçüncü hafta maçları bugün beyaz grupta oynanacak iki maçla başlayacak.

Mimar Sinan sahasında saat 18.30’da başlayacak ilk maçta Gözde Yapı ile Paşa İnşaat takımları karşılaşacak, Gözde Yapı bir maçından puansız ayrılırken Gözde Yapı ise iki maçınıda kaybetti ve grupta son sırada bulunuyor.

Günün ikinci maçında ise saat 20’de ise iki maçından da galibiyet ile ayrılan Bolat Harita Mühendislik ile bir maç oynayan ve kazanan Şah Yapı takımları mücadele edecekler. Grupta Çopraşıklı Deli Kadirspor takımı buturu bay geçecek.

Turnuvada yarın ise kırmızı grupta üç maç oynanacak.

Mimar Sinan sahasında saat 18.30’da zirvedeki iki takım Saylan Çelik ile Kurt Elektirik takımları karşılaşacak.

Saat 20’de oynanacak ikinci maçta ise grupta son iki sırada yer alan İlk adım Gıda ile Düvencispor takımları karşılaşacak.

Grubun üçüncü hafta son maçında ise saat 21.30’da Şirinler Group Alaca ile FKK Doğa gıda takımları ilk iki için zorlu maçta mücadele edecekler.

Siyah grupta ise üçüncü hafta maçları pazar akşamı oynanacak.