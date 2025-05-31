28. Orta Kuşak Futbol Turnuvasında gruplarda ikinci maçlar hafta sonu oynanacak beş maçla tamamlanacak.

Turnuvada bugün Kırmızı Grupta üç maç yarın ise Beyaz grupta iki maç oynanacak.

Bugün kırmızı grupta günün ilk maçında saat 17.30’da CNR Elektirik ile Bi Kitapevi takımları karşılaşacak.

Ligde ilk maçında 2-1’lik galibiyet ve üç puanla ayrılan CNR Elektirim ile ilk maçını kaybeden Bi Kitapevini maçında iki takımda kazanarak ilk iki iddiasını sürdürmek istiyor.

Bu maçın ardından saat 19.00’da ilk maçlarını kazanarak ilk iki sırada bulunan Kokoreçci Uğur ile Asal Mühendislik takımları karşılaşacak.

Bu maçı kazanan takım gruptan çıkma yolunda büyük avantaj sağlayacak. Grubun son maçında ise saat 20.30’da ilk maçlarından puansız ayrılan iki takım Ata-Ser Yapı ile ÇRM İlk Adım Gıda takımları mücadele edecekler. İki takımda bu maçı kazanarak ilk iki iddialarını sürdürmek amacında.

Yarın ise Beyaz Grupta iki maç oynanacak. Günün ilk maçında Vizyon Tarım ile Kalehisar Kardeşler İveco takımları karşılaşacak. İlk haftayı puansız kapatan iki takım maçında bu karşılaşmayı kazanan takım ilk iki için umutlarını arttıracak. Haftanın son maçında ise ilkhaftayı lider kapatan Er-Yap İnşaat ile ilk haftayı bay geçen Es Bilişim takımları saat 19.30’da karşılaşacaklar. Grupta Kurt Elektirik haftayı bay geçecek.

Hakemler açıklandı:

CNR Elektirik- Bi Kitapevi: Atahan Demir, Yunus Emre Tok, Yunus Emre Yeşil. Kokoreçci Uğur- Asal Mühendislik: Lütfican Arduç, Fatih Koçak, Recep Talha Arslaner. Ata-ser Yapı- ÇRM İlk Adım Gıda: İlhan Aycan, Bahar Çakıcı, Hasanberk Soytemiz. Es Bilişim- ER-Yap İnşaat: Nuriye Çınar Bal, Ömür Soytemiz, Elvan Mert Armutcu. Vizyon Tarım- Kalehisar Kardeşler İveco: Ertuğrul Boyraz, Uğur Koçak, Fatih Koçak.