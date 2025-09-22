Arca Çorum FK’da 2. Tahsin Tam dönemi altı maç sürdü.

İstanbulspor mağlubiyetinin ardından Çorum FK yönetimi önceki gece geç saatlerde Tahsin Tam ile ayrılık kararını bildirdi.

22-23 sezonu başlarında kırmızı siyahlı kulüp ile anlaşan ve aynı sezonda kırmızı siyahlı takımla 2. ligde şampiyon olarak 1. lige yükselen Tahsin Tam 23-24 sezonunda 1. ligde göreve devam ettiği Tahsin Tam ile sekizinci maçlar sonunda ayrılık kararı aldı.

Tahsin Tam bu ayrılığın ardından 23-24 sezonu ikinci yarısında Keçiörengücü 24-25 sezonu başında ise Vanspor’da görev yaptı.

Bu sezon başında yeniden Çorum FK ile anlaşan Tahsin Tam ilk dört maçta alınan galibiyetin ardından son iki maçta Vanspor beraberliği ve son olarak İstanbulspor deplasmanında alınan mağlubiyetin ardından ayrılık kararı alındı.

Görevden alınan Tahsim Tam’a yapılan uygulama ise son derece yanlış oldu.

İstanbulspor maçının ardından takımla Çorum’a dönen Teknik Direktör Tahsin Tam cumartesi akşamı takımın başında antrenmana çıktı ve futbolcularla toplantı yaparak onlardan Serik maçında galibiyet sözü aldı.

Bu saatlerde ise Çorum FK yönetiminin Türkiye genelinde ve yurt dışından bir çok isimle telefonla görüşme yaptığı kamuoyuna yansıdı.

İstanbulspor maçından sonra görevden alma kararı alan Çorum FK yönetimi Tahsin Tam’ı göndermek yerine Çorum’a getirmesi ve o görevinin başındayken başka teknik adamlarla görüşmesi kırmızı siyahlı kulübe yakışmadı.