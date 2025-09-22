Trendyol 1.Lig'de 6.hafta dün oynanan karşılaşmalar ile sona erdi.

Çorum FK'da bir ayrılık daha
Cuma günü İstanbulspor ile karşılaşan Arca Çorum FK, ligdeki ilk mağlubiyetini alarak şampiyonluk yolunda yara aldı.

6 haftada ortaya konulan kötü futbol ve son iki haftada alınan 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetin ardından kırmızı siyahlılarda Tahsin Tam dönemi sona erdi.

6.haftada 13 puan toplayan kırmızı siyahlılar Erokspor ile liderliği paylaştı.

5 haftadır lider durumda olan kırmızı siyahlılar averajla koltuğu Erokspor'a devretti.

Muhabir: Fatih Battar