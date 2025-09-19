13-17 Eylül 2025 tarihleri arasında Profesyonel Bilardo salonunda gerçekleştirilen İl Birinciliği 3 Bant Bilardo Şampiyonasına toplam 40 sporcu katılım sağladı. 1. Grup ve 2 Grup maçlarının yapılması sonrasında çeyrek finale çıkan sporcular arasında eleme maçları yapıldı.

Yarı ve final maçların ardından Profesyonel Bilardo Salonunda gerçekleştirilen 2025 yılı ikinci etap il birinciliği 3 bant bilardo şampiyonasında şampiyonluğu Murat Yurt göğüslerken birincilik kupasını Bilardo İl Temsilcisi Yüksel Tavukcı verdi.

İkinci olan Sinan Bolat'a kupasını Ulusal Hakem - Milli Sporcu Emrah Taç, üçüncü olan İbrahim Ahıskalı'ya kupasını ASKF Genel Sekreteri Mesut Çetinoğlu, Ali Misket'in kupasını ise turnuvanın en küçük oyuncusu Asım Bayar verdi.

Bilardo İl Temsilcisi Yüksel Tavukcı, "2025 yılının il faaliyeti olan Çorum İl Birinciliği 3 Bant Şampiyonasına katılan sporcularımızı kutluyorum. Turnuvaya sağlıklı bir şekilde geçmesini sağlayan hakemlerimize, sporcularımıza, büyük özveri gösteren herkese teşekkür ederim" dedi.