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SMA Tip 1 hastası İbrahim Çalış için sosyal medya üzerinden canlı olarak bağış gecesi düzenlendi.

Gecede minik İbrahim’in tedavisi için yaklaşık 5 milyon TL toplandı.

Sungurlu'da Sivil Toplum Kuruluşları öncülüğünde, İbrahim bebeğin yardım kampanyasına destek olmak amacıyla bağış etkinliği gerçekleştirildi.

Milli Savunma eski Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, Sungurlu Kaymakamı Fatih Görmüş, Oda Başkanları ve muhtarların da destek verdiği program yaklaşık 3 saat sürdü.

Programda Çorum FK formaları satılırken, vatandaşlar da kampanyaya destek verdiler. Yayın sonunda yaklaşık 5 milyon TL para toplanırken yayın öncesinde %59 olan kampanya %70'e yükselmiş oldu.