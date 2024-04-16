İsveç merkezli IQAir grubunun hazırladığı 2020 Dünya Hava Kalitesi raporunda, Avrupa'nın en kirli 7.ili olan Çorum, 2024 yılında hava kalitesi ile şaşırttı.

2020 Dünya Hava Kalitesi raporunda, Türkiye'den aralarında Çorum'un da bulunduğu 3 il Avrupa'nın havası en kirli 15 şehri listesinde yer almıştı.

AVRUPA'NIN EN KİRLİ ŞEHİRLERİ ARASINDAYDIK

Avrupa'nın en kirli şehirleri listesinde PM2.5 oranı 36 ile Çorum 7'inci sırada bulunurken, IQAir'in 2024 yılı raporunda Çorum'un PM2.5 oranı hava kalite endeksi 56 olarak ölçüldü.

3 yıl önce hava kalitesi ile Türkiye'nin havası en kirli illeri arasında yer alan Çorum'un bu değişimi dikkatlerden kaçmadı.