30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından Zafer Koşusu düzenlendi.

Katılımın düşük olduğu yarışta küçükler, yıldızlar, gençler ve Veteranlar kategorilerinde yarışma olurken büyükler erkeklerde bir sporcu katılırken kadınlarda katılım olmadı. İtfaiye Koşu pistinde yapılan yarışlarda 42 sporcu mücadele etti.

1000 metre küçük bayanlarda Gençlikspor kulübünden Zehranur Şengül birinci aynı kulüpten Zeynep Asya Uysal ikinci Erva Ağın üçüncü ferdi azra İlci ise üçüncü oldu.

1000 metre küçük erkeklerde ise Gençlikspor kulübünden Hamza Uysal birinci Burak Aktaş ikinci Turgay Alp Canan üçüncü Ömer Faruk Dallı ise dördüncü oldu.

Yıldız Bayanlarda iki sporcunun yarışı sonunda Gençlikspor’dan Rabia Sarmaşık birinci Esma Karabulut ise ikinci oldu. Yıldız erkeklerde Gençlikspor’dan Arda Baltacı rakipsiz olarak koştu ve birincilik ödülünü oldu.

Genç bayanlarda Gençlikspor’dan Hayrunisa Aksoycuk birinci Bahçelievler Kız Meslek Lisesi’nden Nilsu Şahin ikinci Buharaevler Kız Meslek Lisesinden Yaren Köynen ise üçüncü oldu.

Genç erkeklerde Gençlikspor’dan Metehan Özunal birinci Ömer Asaf Taşkaya ise ikinci oldu.

Büyük erkeklerde ferdi olarak Ömer Önder Karabulut rakipsiz olarak birinci olurken Veteran erkeklerde İstanbul Atletizm’den Halil Özsoy birinci ferdi İsmail Can ikinci Çorum Özel İdaresinden Abdullah Yılmaz üçüncü ferdi İbrahim Yıldırım ise dördüncü oldu.

Yarışlar sonunda kategorilerinde dereceye giren sporculara madalyaları verildi.