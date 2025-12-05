Trendyol 1.Lig'in 15.haftasında deplasmanda Bodrumspor'a 4-0 yenildiğimiz maçta direk kırmızı kart gören Kerem Kalafat'ın cezası belli oldu.

Bodrum maçının 22.dakikasında Bodrumsporlu futbolcu Dimitrov’un aşil tendonuna yaptığı müdahale sonrası direkt kırmızı kartla oyun dışında kalan Kerem Kalafat, 2 maç ceza aldı. ’ın cezası belli oldu.

Kalafat Pazartesi günü oynanacak Pendikspor ve Sivasspor maçlarında forma giyemeyecek.

Murat Saat, başarısını Samsun’da sürdürüyor
Pendikspor maçında Kalafat'ın yerine Cemali Sertel'in görev alması bekleniyor.

Muhabir: Atila Çiğdem