Trendyol 1.Lig'in 15.haftasında deplasmanda Bodrumspor'a 4-0 yenildiğimiz maçta direk kırmızı kart gören Kerem Kalafat'ın cezası belli oldu.
Bodrum maçının 22.dakikasında Bodrumsporlu futbolcu Dimitrov’un aşil tendonuna yaptığı müdahale sonrası direkt kırmızı kartla oyun dışında kalan Kerem Kalafat, 2 maç ceza aldı. ’ın cezası belli oldu.
Kalafat Pazartesi günü oynanacak Pendikspor ve Sivasspor maçlarında forma giyemeyecek.
Pendikspor maçında Kalafat'ın yerine Cemali Sertel'in görev alması bekleniyor.
Muhabir: Atila Çiğdem