Çorum FK'nın dün elendiği Ziraat Türkiye Kupası grupları yapılan kura çekiminin ardından belli oldu.

Buna göre C Grubu ilk hafta maçında Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası grup müsabakaları kura çekimi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılan kura çekimine TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri ve kulüp temsilcileri katıldı. Galatasaray ise kura çekimine temsilci göndermedi.

Kura çekiminde 4 torbada bulunan 24 takım, 8’erli olarak 3 grupta yer aldı.

Grup aşamasında takımlar her torbadan 1 ekiple olmak üzere toplam 4 maç yapacak. Bu mücadelelerin 2’si iç saha, 2’si de deplasmanda oynanacak.

Gruplarını ilk 2 sırada bitiren 6 takım ve en iyi 2 grup üçüncüsü olmak üzere toplam 8 takım çeyrek finale yükselecek.

Türkiye Kupası grup aşamasında ilk müsabakalar 23, 24, 25 Aralık 2025, son karşılaşmalar ise 3, 4, 5 Mart 2026 tarihlerinde yapılacak.



"Milli takımımızın Dünya Kupası’na katılacağına inanıyoruz"

Kura çekimi öncesi açıklamalarda bulunan TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, "Türkiye olarak Ziraat Türkiye Kupası kura heyecanına odaklandık. Ancak bugün bir başka heyecan da Dünya Kupası için yaşanacak. 2026 Dünya Kupası grup kuraları bu akşam çekilecek. Milli takımımız kurada muhtemel adaylar arasında yer alıyor. Başkanımız İbrahim Hacıosmanoğlu’nun her fırsatta vurguladığı gibi milli takımımızın Dünya Kupası’na katılacağına inanıyoruz. Elde ettiği sonuçlarla göğsümüzü kabartan Montella ve futbolcularımızın Romanya, sonrasında da Slovakya - Kosova eşlemesini kazanacağına güvenimiz tamdır. İnşallah elemelerdeki performansın bu maçlara da yansıtacak olan millilerimiz 24 yılık Dünya Kupası özlemine de son vereceklerlerdir. Milli takımımız tribünlerin desteği ve 85 milyonun dualarıyla Dünya Kupası’na renk katacaktır. Kulüplerimizi Avrupa kupalarında çıtayı yukarı çıkarmalarını istiyoruz Avrupa kuplarının en kolay yolu Türkiye Kupası’ndan geçmektedir. Futbolumuza katkı sunan takımlarımıza teşekkür ediyoruz başarılar diliyorum. Türkiye Kupası’nda 7 bölgeden, 81 ilden takımlar kendini gösterme şansı buldu. 24 takımın mücadele edeceği grup aşamaları bu heyecanı yukarı taşıyacak. Temennimiz 23 Aralık’ta başlayacak grup maçlarımızın seyir zevki yüksek maçlara sahne olmasıdır. Şimdiden takımlarımıza başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kura çekiminin ardından gruplar şu şekilde oluştu.



A Grubu

Galatasaray

RAMS Başakşehir

Trabzonspor

Corendon Alanyaspor

Fatih Karagümrük

İstanbulspor

Boluspor

Fethiyespor



B Grubu

Samsunspor

Eyüpspor

Konyaspor

Antalyaspor

Gençlerbirliği

Bodrum FK

Iğdır FK

Aliağa Futbol



C Grubu

Fenerbahçe

Beşiktaş

Çaykur Rizespor

Gaziantep FK

Kocaelispor

Erzurumspor FK

Ankara Keçiörengücü

Beyoğlu Yeniçarşı



Grupların belirlenmesinin ardından ilk karşılaşmalar da netleşti. A, B ve C gruplarının ilk maçları şu şekilde:



A Grubu

Galatasaray - RAMS Başakşehir

Trabzonspor - Corendon Alanyaspor

Fatih Karagümrük - İstanbulspor

Boluspor - Fethiyespor



B Grubu

Samsunspor - Eyüpspor

Konyaspor - Konyaspor

Gençlerbirliği - Bodrum FK

Iğdır FK - Aliağa Futbol



C Grubu

Fenerbahçe - Beşiktaş

Çaykur Rizespor - Gaziantep FK

Kocaelispor - Erzurumspor FK

Ankara Keçiörengücü - Beyoğlu Yeniçarşı