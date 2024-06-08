Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından açılan Spor okulları ve Engelsiz Spor Okullarına kayıtlar başladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar 30 aynı tesisde yapılacak olan Spor Okullarına kayıtların internet üzerinden yapılabileceğini söyledi.

e devlet üzerinden yapılacak kayıt için arama çubuğuna spor bilgi sistemi yazılacak ve açılan sayfada sağ üst köşede profil bilgilerini güncelleyecek.

Ana sayfanın solunda yer alan işlem menüsü sekmesinde yer alan başvurular kısmına Ulusal Spor Projeleri sekmesine geçiş yapılacak. Çocuğu için giriş yapanlar sağ üst kısımda bulunan velayet kullanıcısısı geçişini tamamlayacak.

Sağ üst köşede şeni başvuru ekle seçimi yaptıktan sonra kayıt yapmak istediğimiz ili branşı ve GSB Spor Okulları projesini seçerek uygun olan branşı listeledikten sonra başvuru tamamlanacak.

İl Müdürü Çağlar Spor Okullarında çalışma yapılacak tesislerin ve branşlarında belli olduğunu açıkladı.

Buna göre Tevfik Kış Spor Salonunda Halter, Judo, Hentbol, Taekwondo, Geleneksel okçuluk, cimnastik, voleybol ve Kick Boks, Çorum Spor Salonunda, Dart, cimnastik, boks, kick boks, curling, bilek güreşi, özel sporcular, engellilir, korfbol, taekwondo, karate, basketbol, voleybol ve muay tani, Atatürk Spor Salonunda basketbol, voleybol, dart, özel sporcular, engelliler, şehir stadyumunda cimnastik, boks, kick boks ve taekwonrdo, olimpik yüzme havuzu salonları: yüzme, bilardo, masa tenisi, bocce, özel sporcular, engelliler, Yavruturna Ortaokulu ve İsmail Kakak Ortaokulu: hentbol. TOKİ Spor Salonu: Basketbol, voleybol, hentbol, kick boks ve Badminton, Sporcu Eğitim Merkezi Salonu: güreş. Mahmut Atalay Gençlik Merkezi: Halk Oyunları. Mimar Sinan, İtfaiye, Devane, Nazmi Avluca futbol sahalarında utbal. Bahabey Çamlığı, Yunus Emre Partı ve Kültür Park’ta Oryantiring ve İzcilik. Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu Spor salonu: Kick Boks. Mustafa Kemal Ortaokulu: Basketbol. Merkez Tenis Kortlarında tenis, Atatürk İlkokulu Spor salonunda basketbol ve badminton, Yunus Emre Parkı, İnci Park, Manas Parkı, Mehmetcik Parkı, Muhsin Yazıcıoğlu Stadyumu: Atletizm ve Özel Sporcular ve Engelliler. Dr. Sadık Ahmet Ortaokulu: Spor Salonu: Çim Hokeyi, Hentbol. Mimar Sinan Ortaokulu Spor Salonu: Wushu, Hentbol. Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu: Muay Thai, Adnan Menderes İlkokulu Spor Salonu: Karate. Mahmut Atalay Judo Salonu, Belediye Mevlana Salonu: Güreş, Karate, judo. Bekir Aksoy İlkokulu Spor Salonu: Taekwondo. Bahçelievler İlkokulu Spor Salonu: Cimnastik, Halk Oyunları, Karate. Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Spor Salonu: Voleybol. Eti Lisesi Spor Salonu: Badminton. Kale Mahallesi Mevlana Spor Salonu: Judo, Buhara Kültür Merkezi: Basketbol. Yüzme branşında Olimpik Yüzme Havuzu, Aşıklar Tepesi Portatif Havuz, Tevfik Kış Portatif Havuz, Cuma pazarı portatif havuz, mehmet akif ersoy ortaokulu portatif havuz. 19 Mayıs İlkokulu Spor Salonu: Wushu, Atletizm. Hürriyet İlkokulu Spor Salonu: Cimnastik, Wushu, 23 Nisan Ortaokulu: Voleybol.