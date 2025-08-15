İskilipgücüspor Başkan Yardımcısı ve antrenörü Bahadır Telli birlikte okuduğu ve 30yıl aradan sonra görüştüğü Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Coştu ile hasret giderdi.

30 yıl önce İskilip Azmi Milli İlkokulu’nda birlikte okuyan Bahadır Telli ve Zekeriya Coştu 30 yıl aranın ardından yeniden bir araya geldiler. Bahadır Telli ‘Zekeriya kardeşimle çok çekişmeli satranç müsabakalarımız olurdu. Arda kalan zamanlarda okul bahçesinde çokca futbol oynardık.

Yıllar geçti ben Matematik öğretmeni oldum, Zekeriya kardeşim ise oğaziçi Üniversitesinde okuyup Endüstri Mühendisi olduktan sonra başarılarla geçen kariyerini Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı olarak taçlandırdı ve bizi gururlandırdı... 30 yıldır birbirimizden haber alamıyorduk.

Geçen yıl İskilipgücü Ankara buluşmamıza icabet edeceği söylendiğinde çok mutlu olmuştum ancak ani bir program değişikliği sebebiyle aramızda olamamıştı. Nasip bugüne imiş. Kardeşinin düğünü münasebetiyle davetine icabet ettik ve tabiri caizse 30 yıllık hasret giderdik. Geçen yıl kendisine takdim etmeyi düşündüğümüz İskilipgücü formamızı vermek bugüne nasipmiş. Naif kişiliği, nazik dili ve samimiyetinden dolayı Bakanımız Zekeriye Çoştu Bey'e teşekkür ederiz’ dedi.

Bakan Yardımcısı Zekeriya Coştu ise yıllar sonra dostları ve arkadaşları ile bir araya gelmekten son derece mutlu olduğunu belirterek İskilipgücüspor’a başarılar dileğinde bulundu