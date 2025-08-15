Büyükler Türkiye Badminton Şampiyonası Ankara’da yapılacak. 19-23 Ağustos tarihleri arasında Badminton Federasyonu Spor Salonu’nda yapılacak olan Şampiyonada ilimizden 12 sporcu mücadele edecek.

Büyükler Türkiye Badminton Şampiyonasında ilimizden Antrenör Barış Boyar yönetiminde Mustafa Arkan, Mehmetcan Töremiş, Muhammed Mahmut Sert, Gökhan Alnıdelik, Eyüp Koçak, Hüseyin Utku Özdemir, Beren Aşkar, Behiye Bodur, Elifnaz Şişkinoğlu, Ahmet Arda Kaya, Mehmet Ali Yetişgen ve Ömer Efe Özçalıkuşu madalya arayacak.

1990 ve 2010 arası doğumlu sporcuların mücadele edeceği Türkiye Şampiyonasında ilimiz sporcularının büyük bölümü tecrübe kazanmak için mücadele ederken alt kategorilerde milli takımlarda oynayan isimlerden kürsüye çıkmak için oynayacaklar.