Lise yıllarında sigaraya başlayan ve yaklaşık 35 yıl boyunca sigara içen 53 yaşındaki Sevgi Hanım, Sağlıklı Hayat Merkezi Sigara Bırakma Polikliniğine başvurarak bu zararlı alışkanlığından kurtuldu.

Kararlı duruşu ve uzman desteği sayesinde kısa sürede sigarayı tamamen bırakan Sevgi Hanım, şimdi hem kendini daha sağlıklı hissediyor hem de çevresine örnek oluyor.

Sağlıklı Hayat Merkezi bünyesinde hizmet veren Sigara Bırakma Polikliniği, sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlara ücretsiz danışmanlık ve medikal destek sunuyor. Sevgi Hanım da bu hizmetten faydalanarak, yıllarca denediği ancak başarılı olamadığı sigara bırakma sürecini bu kez başarıyla tamamladı.

"ARTIK DAHA RAHAT NEFES ALABİLİYORUM"

Sigara bırakma sürecindeki deneyimlerini paylaşan Sevgi Hanım, “Lise döneminde merakla başladığım sigara, yıllar içinde bir bağımlılığa dönüştü. Ne zaman bırakmaya çalışsam ya stresle ya da kararsızlıkla tekrar başladım. Ancak Sağlıklı Hayat Merkezine başvurduktan sonra uzmanların desteğiyle bu kez gerçekten başardım. Artık daha rahat nefes alabiliyor, sabahları dinç uyanıyorum. Kendime ve sevdiklerime daha sağlıklı bir hayat borçluyum” dedi.

UZMANLAR UYARIYOR: SİGARA HER YAŞTA BIRAKILABİLİR

Poliklinikte görevli sağlık uzmanları ise Sevgi Hanım’ın başarısının birçok kişiye ilham vereceğini belirterek, “Sigara, bırakılması zor bir bağımlılık gibi görünse de doğru destekle her yaşta bırakılabilir. Sevgi Hanım gibi danışanlarımızın hikâyeleri, bu konuda umut verici. Sağlıklı bir yaşam için asla geç değil” ifadelerini kullandı.