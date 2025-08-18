AK Parti Çorum Milletvekili Av. Yusuf Ahlatcı, Baro Başkanı Turan Kalıpcı ile birlikte yeni baro binasının inşaatında incelemelerde bulundu.

Milletvekili Ahlatcı’ya ziyarette AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz ile Kadın Kolları Başkanı Semra Akyüz Özdağ eşlik etti.

Milletvekili Ahlatcı, ziyarette Baro Başkanı Kalıpcı’dan inşaatın son durumu hakkında bilgi aldı.

Baro Başkanı Turan Kalıpcı projenin baro tarihindeki en büyük adımlardan biri olduğunu belirterek, “Avukatlarımız uzun süredir daha geniş, donanımlı ve fonksiyonel bir baro binasına ihtiyaç duyuyordu. Bu yatırım, mesleğimizin geleceğine yapılmış bir yatırımdır. İnşaatın tamamlanmasıyla birlikte hukuk camiası daha güçlü bir şekilde hizmet verecek” dedi.

5 kattan oluşan 2050 metrekarelik, içerisinde kafeterya, komisyon odaları ve konferans salonları yer alacak olan yeni hizmet binasının inşaatının kabası bitti. Binanın 2026 yılının başında ise hizmete açılması planlanıyor.