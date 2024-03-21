İstanbul'da yaşayan Çorumlu genç, girdiği bunalım sonucu yaşamına son verdi.
Edinilen bilgilere göre, İstanbul'da yaşayan 37 yaşındaki Çorumlu Timur Doğandere, evinde canına kıydı.
Yakınlarının evde cansız bedeni ile karşılaştığı Doğandere, olay yeri incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.
37 yaşındaki gencin cenazesi defnedilmek üzere İstanbul'dan Çorum'a getirilirken, merhumun cenazesi yarın Cuma namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kargı'nın Yeşilköy köyünde toprağa verileceği öğrenildi.
Editör: Yüksel Basar