Tahmini Okuma Süresi: dakika

Ahlatcı Çorum FK’nın pazar günü sahasında oynadığı Altay maçını 3740 taraftar izledi.

Kırmızı Siyahlı takımın evinde oynadığı Altay maçı öncesinde Yönetim Kurulu taraftarlardan gelen talep doğrultusunda bu maçlık maraton bilet fiyatını 50 liradan 10 liraya kale arkasını ise 20 liradan 5 liraya düşürdü.

Yönetimin bu indirimina rağmen maça ilgi yine beklenenden çok düşük kaldı. Soğuk havanında etkili olduğu maçta 2500 civarında kombine bilet satıldı. Buna göre Altay maçında bilet alarak maça giden taraftar sayısı 1200 civarında olduğu tahmin ediliyor. Soğuk havaya rağmen stada gelerek takımlarına destek veren taraftarlar rakip takım aleyhine yaptığı tezahüratlar ile 7 sezon önceki İzmir’de yaşanan olaylara tepkileri dile getirdiler. Bu maçta kırmızı siyahlı takımın yapılan tezüharatlardan ceza alması beklenmiyor. Bu konudaki kesin karar bugün Hukuk Kurulundan yapılacak açıklamada belli olacak.