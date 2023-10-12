Türk Telekom’dan emekli Ali Arslan’ın eşi, Can ve Okan Arslan'ın anneleri Tülay Arslan 68 yaşında hayatını kaybetti.
TRAFİK KAZASI GEÇİRMİŞTİ
3 Eylül 2023 tarihinde Ankara dönüşü Elmadağ’da geçirdiği trafik kazasının ardından Ankara Etlik Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Tülay Arslan, Yoğun Bakım’da yaklaşık 38 gün süren yaşam mücadelesini dün akşam saat 22.00 sularında kaybetti.
BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK
Merhumenin cenazesi bugün saat 14.00’de Hacı Bektaş Veli Vakfı’nda düzenlenecek törenin ardından Ulu Mezarlık’ta toprağa verilecek.
Hakimiyet, merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.